انت الان تتابع خبر العراق: إجلاء 288 مواطنا من السودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن العراق أمس الاثنين، إجلاء 288 شخصا من السودان وبانتظار إجلاء عشرات آخرين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم، "نحن مستمرون بتوثيق مناشدات من تبقى من جاليتنا في السودان وأحصينا لغاية الآن 75 مناشدة جديدة لطلب الإجلاء.

وأضافت إنه تم إجلاء 288 شخصا من الجالية العراقية في السودان حتى الآن بينهم 16 مواطنا سوريا.

وأشارت مصادر عراقية إلى أن مواطنا عراقيا قتل وأصيبت امرأة بجروح منذ اندلاع الصراع المسلح في السودان.