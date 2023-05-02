انت الان تتابع خبر إصابات بين الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، أن حالة من الاستنفار الشديد تسود سجن (عوفر) قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله، وذلك بعد مواجهة أحد الأسرى لأحد السجانين على خلفية استشهاد الأسير خضر عدنان.



وأضاف نادي الأسير أن إدارة السجن أطلقت قنابل الغاز تجاه الأسرى، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق.

فجر الثلاثاء كان قد أستشهد الأسير الفلسطيني خضر عدنان، في السجون الإسرائيلية، بعد معركة إضراب خاضها عن الطعام واستمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله، وفق ما أكد تلفزيون فلسطين.



وأوضح التلفزيون الرسمي أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى رسميا باستشهاد الأسير الشيخ عدنان، فيما نقل عن نادي الأسير، قوله إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال الأسير عن سبق إصرار.



وأعلنت محافظات الضفة الغربية المحتلة الإضراب الشامل بعد ارتقاء الشيخ عدنان داخل سجون الاحتلال، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.