انت الان تتابع خبر العاهل المغربي يقر رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقرّ العاهل المغربي رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار الأول من شهر محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية وفق ما اعلن الديوان الملكي المغربي.

وفي هذا الإطار، أصدر العاهل المغربي توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

ويأتي هذا القرار الملكي تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.