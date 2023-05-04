انت الان تتابع خبر مصر .. أول قرار حكومي بعد الحادث المروع في الوادي الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قررت السلطات المصرية وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة / الخارجة /أسيوط، من الساعة 8 مساء وحتى 7 صباحا، اعتبارا من اليوم الخميس، إثر الحادث المروع الذي شهدته المحافظة.

وفي التفاصيل، قرر محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة / الخارجة /أسيوط، من الساعة 8 مساء وحتى 7 صباحا، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، حفاظا على أرواح المواطنين، نظرًا لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومسؤولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.

وأهاب المحافظ بجميع السائقين توخي الحذر والحيطة والالتزام بالسرعات المقررة، حفاظًا على سلامة الجميع وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وفجر اليوم، أفادت مصادر أمنية وطبية مصرية بمصرع 14 شخصا وإصابة 25 آخرين بجروح في حادث اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة للنقل في محافظة الوادي الجديد.