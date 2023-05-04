3 شهداء برصاص الإحتلال بإقتحام البلدة القديمة في نابلس

انت الان تتابع خبر3 شهداء برصاص الإحتلال بإقتحام البلدة القديمة في نابلس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر طبية أن 3 مواطنين قد إستشهدوا برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس صباح اليوم الخميس .

وأوضحت وزارة الصحة بوصول جثمانين لـ3 شهداء ، حتى اللحظة برصاص الاحتلال من داخل البلدة القديمة بمدينة نابلس

وفي وقت سابق من صباح الخميس كانت قوات خاصة تابعة للإحتلال قد تسللت إلى حارة الياسمينية في البلدة القديمة وحاصرت أحد المنازل وسط اندلاع إطلاق نار وأصوات انفجارات.

وافاد الهلال الأحمر في نابلس باصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها وسط البلدة القديمة.

وقالت مصادر محلية إن هناك 8 أشخاص داخل المنزل المحاصر.

وأفادت مصادر محلية، ان تعزيزات لقوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وسط اشتباكات في المنطقة.

وقررت التربية والتعليم في نابلس تأخير الدوام المدرسي نظراً للأوضاع الراهنة في المدينة.