انت الان تتابع خبر المواعدة الحلال .. لقاءات في لندن بين شباب وشابات مسلمين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اجتمع آلاف من الشباب والشابات المسلمين في شمالي لندن للتعارف بهدف الزواج ضمن ما أسموه بالمواعدة الحلال.



ويقولون بأن ظروف الحياة فرضت صعوبات على المسلمين الراغبين بالزواج من أشخاص ينتمون لذات الدين في بريطانيا، لذلك جرب عدد منهم هذه الطريقة المتبعة في الغرب - ولكن بقواعد مختلفة.



هذه الطريقة لم تكن الأولى من نوعها, حيث لجأ الشاب البريطاني المسلم محمد مالك ,العام الماضي, إلى طريقة مبتكرة من أجل البحث عن شريكة حياته، حين قرر استخدام لوحات إعلانية ضخمة في مدينة برمنغهام في بريطانيا.



وتظهر اللوحات باللون البنفسجي في الشوارع، حيث وضع عليها مالك صورته بشكل واضح إلى جانب عبارة “أنقذوني من الزواج المرتب، أو ما يعرف عادة بزواج الصالونات”.



وقال مالك الـبالغ من العمر29 عامًا، والذي يعمل في مجال ريادة الأعمال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر “إذا كنتِ تعتقدين أنكِ الشخص المناسب لي، فتوجهي إلى رابط موقع الويب الخاص بي في السيرة الذاتية”.



وقام محمد مالك بدفع المال مقابل ظهوره في العديد من اللوحات الإعلانية للمساعدة في سعيه للحصول على الفتاة المؤهلة.