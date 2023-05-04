انت الان تتابع خبر تعرّف على أقطاب المثلث الإستشهادي في حادثة نابلس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت نابلس خلال الساعات الماضية عدوانا صهيونا أفضى إلى استشهاد كلا من الشهيد معاذ المصري والشهيد حسن قطناني والشهيد إبراهيم جبر.



وأعلن جيش الاحتلال ,في بيان له, عن اغتيال قطناني والمصري اللذين نفذا عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مفترق الحمرا في الأغوار قبل نحو شهر، ما أدى لمقتل 3 مستوطنات، بالإضافة لاغتيال جبر، صاحب المنزل، الذي قدم لهما المساعدة في التخفي.



والشهيدان قطناني والمصري من مخيم عسكر القديم شرقي نابلس، وهما ناشطان معروفان من حركة حماس.



والشهيد قطناني (35 عامًا) شقيق زوجة عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، وابن عم الشهيد الصحفي عثمان قطناني الذي استشهد بقصف إسرائيلي استهدف القياديين بحركة حماس جمال منصور وجمال سليم عام ٢٠٠١.



والشهيد قطناني أسير محرر أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال وكذلك تعرض للاعتقال السياسي في سجون الأجهزة الأمنية، وهو متزوج وأب لطفلين.



أما الشهيد معاذ المصري (26 عاما)، فهو حافظ لكتاب الله تعالى ومن رواد المساجد منذ صغره، وهو متزوج.



كما أن الشهيد معاذ هو شقيق الكاتب والمحلل السياسي عامر المصري.



أما الشهيد إبراهيم جبر، فهو أحد عناصر كتائب القسام الذين ساعدوا المقاومَين قطناني والمصري على التخفي منذ تنفيذ عملية الأغوار قبل نحو شهر.



واستشهد قطناني والمصري داخل منزل الشهيد جبر، الذي أحدثت فيه قوات الاحتلال دمارًا واسعًا لتتمكن من اغتيال المقاومين.