انت الان تتابع خبر الكشف عن وثيقة سرية تخص الجيش المصري ..اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وثيقة عن استدعاء الجيش المصري لجنود الاحتياط نظرا لما تمر به البلاد على الحدود الجنوبية مع السودان.



وتلقى الوثيقة التي جاءت تحت عنوان "سري"، الجنود الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في ظل توتر الأوضاع على حدود مصر الجنوبية.



وأكدت مصادر أنه تم استدعاء عدد كبير من المجندين لقوة الاحتياط، حيث أن عملية الاستدعاء تتم بشكل دوري ولكن هذه المرة تم استدعاء عدد كبير من الجنود نظرا لما تمر به البلاد على الحدود الجنوبية.



وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة المصرية قامت بإنشاء عدد من نقاط المراقبة الجديدة على الحدود الجنوبية، نظرا لما تمر به السودان.



وأكدت مجموعة من الأشخاص الذين حصلوا على الاستدعاء أنهم أنهوا خدمتهم العسكرية منذ 3 سنوات تقريبا وتم استدعاؤهم بالفعل للقوات المسلحة دون معرفة أية تفاصيل.