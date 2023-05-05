انت الان تتابع خبر وزير أمن الاحتلال: إيران تستطيع صناعة 5 قنابل نووية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال وزير الأمن لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، إن يران أحرزت تقدما كبيرا في البرنامج النووي الإيراني".

وقال غالانت، خلال زيارته لليونان، إن "إيران راكمت مواد مخصبة بنسب مختلفة تكفي لصنع 5 قنابل نووية"، مضيفا أن الاحتلال الاسرائيلي سيتصرف بأي شكل من الأشكال لمنع إيران من الوصول للعتبة النووية، وذلك حسب قناة "I24NEWS "

وتابع غالانت، "أحرزت إيران في الأشهر الأخيرة تقدمًا في التخصيب، ولكن حتى مستوى 60٪، ولديها الآن مواد لخمس قنابل"، مردفا: "لا تزال إيران لا تخصب اليورانيوم بنسبة 90٪، وبقدر ما هو معروف، ليس لديها أي يورانيوم مخصب إلى المستوى العسكري".