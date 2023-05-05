انت الان تتابع خبر نهب أغذية بأكثر من 13 مليون دولار في السودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، إن منتجات غذائية مخصصة للمحتاجين في السودان تقدر قيمتها بما يتراوح بين 13 و14 مليون دولار تعرضت للنهب منذ اندلاع القتال الشهر الماضي.

وقال مدير البرنامج في السودان "إيدي رو" إن النهب في البلاد متفش، وإن بعض التقارير عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية العالمي ما زالت قيد التحقيق.

وأضاف: "قدرنا أن نحو 17 ألف طن تعرضت للنهب، بعضها في مستودعاتنا، والبعض الآخر من شاحنات... وهذا يعادل ما بين 13 إلى 14 مليون دولار، في صورة كلفة الطعام فحسب. نتلقى كل يوم تقريبا تقارير عن عمليات نهب أخرى".

وتأتي تصريحات رو غداة مناشدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، لطرفي الصراع في السودان على التعهد بتوفير عبور آمن للمساعدات الإنسانية والموظفين.

وقالت الأمم المتحدة، إن الصراع في السودان أجبر نحو 100 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة وعرقل توصيل المساعدات في بلد يعتمد ثلث سكانه بالفعل على المساعدات الإنسانية.

وقال رو، إن برنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى شراء مزيد من الإمدادات بشكل عاجل للسودان.

وأضاف: "نعلم أننا إذا لم نشتر سلعا أولية الآن، سينفد مخزوننا في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة".

وتابع: "بدأنا بالفعل التواصل مع مانحينا لمعرفة مدى السرعة التي يمكننا بها الشراء والتسليم أيضا في المواقع التي يتسنى لنا الوصول إليها، ويعتبر تقديم المساعدة فيها آمنا نسبيا".