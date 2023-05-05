رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

انت الان تتابع خبررئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يوم الخميس، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر العلاقات الأخوية بين البلدين.

وفي اتصال هاتفي، بحث الشيخ محمد بن زايد مع الشيخ تميم بن حمد العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون والعمل المشترك على جميع المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك