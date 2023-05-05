انت الان تتابع خبر مذكرة اعتقال لبالودان حارق القرآن الكريم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر الادعاء السويدي مذكرة باعتقال السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، زعيم حزب "هارد لاين"، بعد إحراقه المصحف أمام السفارة التركية في يناير الماضي.

وذكرت صحيفة Aftonbladet، أنه سيتم توقيف المدعو بالودان بمجرد دخوله الحدود السويدية، ليصار إلى اعتقاله على الفور.

يذكر أنه قبل عدة أشهر، تم فتح تحقيق ضد بالودان حول حقائق بإثارة الكراهية العرقية والعداوة، فضلا عن توجيه الشتائم والاعتداء الجسيم على مسؤول رسمي. وقد دُعي للاستجواب، لكنه ذكر أنه لن يأتي إلى السويد.

إلى ذلك، لفت المدعي العام السويدي، أدريان كومبييه هوج، بإمكانية استجواب بالودان في الدنمارك بمعاونة الشرطة الدنماركية.