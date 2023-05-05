انت الان تتابع خبر ساليفان:أمريكا تعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان إن الولايات المتحدة "تعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية".

وأضاف أنه تحدث يوم الأربعاء عبر الفيديو مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، وكذلك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مبينا أنه سيزور المملكة في نهاية هذا الأسبوع حيث سيلتقي بقادة سعوديين.

وكشف النقاب عن أن البيت الأبيض يعكف على صفقة تدفع قدما تطبيعا للعلاقات بين المملكة وإسرائيل.

بدوره، أوضح هنغبي أن الهدفين الرئيسيين لإسرائيل هما "إنهاء البرنامج النووي الإيراني، والتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية".

كما علق على احتمالات أن يأتي تجديد العلاقات بثماره، وقال: "للسعودية وإسرائيل مصلحة مشتركة، وأعتقد أننا نحن الأمريكيين والسعوديين نتكلم نفس اللغة".

قبل حوالي شهرين فقط، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، طلبت المملكة العربية السعودية ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، فضلا عن المساعدة في تطوير البرنامج النووي المدني للبلاد.