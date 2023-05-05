انت الان تتابع خبر المستوطنون يستولون على أرض زراعية في رام الله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشارت مصادر صحفية فلسطينية، أن عدد من المستوطنون قاموا بالإستيلاء على أرض في بلدة دير دبوان شرق رام الله، الجمعة، بعد أن أخلاها جيش الاحتلال أمس الخميس.

وكما قال شهود عيان، فإن المستوطنين نصبوا خيام في الأرض، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الذين تصدوا للمستوطنين المسلحين الذين قدموا إلى الأرض برفقة جيش الاحتلال.

ويسعى المستوطنون السيطرة على أرض في المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني، فيما تمكن أهالي البلدة في وقت سابق الخميس، من طرد المستوطن الذي استولى على الأرض، إذ أزال جيش الاحتلال "البركس" الذي كان قد نصبه المستوطن قبل نحو أسبوعين في الأرض.