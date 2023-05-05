7 هزات أرضية في سوريا خلال 24 ساعة

انت الان تتابع خبر7 هزات أرضية في سوريا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف المركز الوطني للزلازل في سوريا اليوم الجمعة أن محطات الرصد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 هزات أرضية خفيفة .واشار المركز الوطني أن جميع تلك الهزات بقدر أقل من 2.9 درجة على مقياس ريختر.

البيان أوضح في بيان تابع له إن الهزات سجلت منذ يوم الخميس وحتى الساعة الـ 8 من صباح الجمعة.

وفي التفاصيل، ذكر المركز أن هزة شمال غرب اللاذقية بـ 48 كيلومترا بقدر 1.9 درجة، وأخرى جنوب غرب اللاذقية 2.6 درجة، وثلاث هزات في لواء إسكندرون، الأولى شمال غرب إدلب بـ 47 كيلومترا بقدر 2.6 درجة، والثانية شمال غرب إدلب بـ 42 كيلومترا بقدر 2.6 درجة، والثالثة شمال غرب إدلب بـ 63 كيلومترا بقدر 2.5 درجة.

كما تم تسجيل هزة في البحر المتوسط جنوب غرب تركيا بقدر 2.8 درجة، وهزة وسط تركيا بقدر 2.8 درجة.