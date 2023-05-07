انت الان تتابع خبر اللبنانيون لم يعتصموا ضد اللاجئين السوريين! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - برزت صورة قبل أيام عبر موقع التواصل الإجتماعي, قيل أنها لمتظاهرين لبنانيين يتظاهرون في باريس للمطالبة بعودة السوريين إلى بلادهم, لتنتشر الصورة كالنار في الهشيم بين المواقع الإخبارية العربية وعدد م الصفحات الإخبارية في الوطن العربي, متساءلة عن هذه العداوة للاجئين السوريين في لبنان.



إن هذه الصورة,إدعاء, ولم تكن للتظاهر ضد السوريين في لبنان, بل كانت للبنانيين تظاهروا في باريس عام 2019 ضدّ الطبقة السياسيّة الحاكمة في لبنان.

وتداول البعض صورة تظهر، وفقا للمزاعم، لبنانيين يتبعون تيار الرئيس ميشال عون يتظاهرون في باريس للمطالبة بترحيل اللاجئين السوريين من لبنان,الا أنّ هذا الزعم غير صحيح.



والحقيقة بأن الصورة قديمة، بحيث تعود الى 20 تشرين الأول 2019، وتظهر لبنانيين يشاركون في تظاهرة في التروكاديرو في باريس، دعماً لثورة 17 تشرين الاول 2019 في لبنان.



وجاء تداول الصورة بعد تفاعل قضية ترحيل نازحين سوريين الى بلادهم أخيرا، وسط ردود أفعال لبنانية مبرّرة ومتوعدة بالمزيد، وأخرى من منظمات حقوقية تناهض عودة النازحين القسرية.



ورحّلت السلطات اللبنانية في 21 نيسان 2023،حوالى خمسين سوريّاً في حوالى أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم التي دمّرتها الحرب.



وأكد مصدر أمني في تصريح صحافي أن "ثمة لغطاً في الأرقام وفي فهم ما يجري"، موضحاً أن "من يتم ترحيله من المعبر الحدودي الرسمي، يعود خلسه عبر المعابر غير الشرعية ليتم توقيفه مجدداً ثم ترحيله، ويعود السبب الى تداخل جغرافية المنطقة الحدودية وصعوبة السيطرة عليها".



من جهتها، أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان "قلقها البالغ" تجاه "تقارير عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان"، مؤكدة أنها "تتابعها مع الاطراف المعنية".



الا ان الصورة المتناقلة لا علاقة لها بكل هذه التطورات، وفقا لما يتوصل اليه تقصي حقيقتها.



فالبحث العكسي عنها يوصلنا الى موقع Opinion Internationale، الذي نشرها في 20 تشرين الاول 2019، ضمن مجموعة أخرى من الصور، عن "تجمع حاشد للبنانيين في التروكاديرو بباريس" في ذلك اليوم.