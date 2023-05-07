انت الان تتابع خبر مقتل 9 أشخاص برصاص عشوائي في أميريكا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل مسلح ثمانية أشخاص بالرصاص وجرح سبعة آخرون قبل أن ينتحر في مركز للتسوق في تكساس، كما أعلنت سلطات الولاية الأميركية.



وقال جوناثان بويد رئيس إدارة الاطفاء في آلن، إحدى ضواحي مدينة دالاس، حيث وقع إطلاق النار "عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين".



وأثار إطلاق النار العشوائي في مركز التسوق الهائل "آلن بريميوم آوتليتس" الذي يبعد 40 كيلومتراً شمال مدينة دالاس ويشهد ازدحاماً في عطلة نهاية الأسبوع، حالة من الذعر.



وقال قائد شرطة آلن براين هارفي، إن شرطياً كان في مركز التسوق بسبب مشكلة أخرى لا علاقة لها بالحادث>



وأضاف أن الشرطي "سمع طلقات نارية وتوجه إلى المكان واشتبك مع المشتبه فيه وتمكن من تحييده"، وقام بعد ذلك "باستدعاء سيارات الإسعاف".



ولم تكشف هوية مطلق النار. وكان جثمانه ممدداً على الرصيف عندما وصل رجال الشرطة. وهو أحد القتلى السبعة في المركز التجاري.



وقال بويد إن "ثلاثة من الجرحى" الذين نقلوا إلى عدد من مستشفيات المنطقة "يخضعون لعمليات جراحية حرجة" بينما "حالة الأربعة الآخرين مستقرة".