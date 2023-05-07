انت الان تتابع خبر خبير مياه مصري يكشف آخر مستجدات سد النهضة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه المصري عباس شراقي أن منسوب بحيرة سد النهضة انخفض مؤخرا بمقدار 10 أمتار عن أعلى منسوب له في سبتمبر الماضي.

وقال شراقي: "توقف التخزين الثالث في سد النهضة في 11 أغسطس 2022 عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 17 مليار م3، ومع استمرار الفيضان في أغسطس وسبتمبر ارتفع منسوب البحيرة مؤقتا إلى 605 أمتار بإجمالي تخزين 20.5 مليار م3، نتيجة عدم قدرة الممر الأوسط بعرض 250 م على إمرار كامل الفيضان".

وأضاف الخبير أنه مع انخفاض الأمطار في أكتوبر بدأ تراجع البحيرة تدريجيا إلى منسوب التخزين الثالث 600 م فى نوفمبر، إلى أن تم فتح بوابتى التصريف (بدون توربينات) فى 8 يناير 2023 بعد عجز التوربينات على إمرار المياه التى تعلو الممر الأوسط.

ثم أغلقت البوابة الغربية يوم 23 فبراير 2023، واستمرت البوابة الشرقية في إمرار المياه بنصف طاقتها 20-25 م3/يوم فقط حتى اليوم، مما أدى إلى انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة بمقدار 10 أمتار عن أعلى منسوب فى سبتمبر 2022.

وحسب الخبير، فإن اجمالى التخزين حاليا يبلغ حوالى 13.5 مليار م3 عند منسوب 595 م، منخفضا بمقدار 7 مليار م3 عن أعلى تتخزين مؤقت فى سبتمبر، و 3.5 مليار م3 عن إجمالى التخزينات السابقة.

وطبقا لكميات التصريف الحالية، فإنه سوف يتم تعويض هذه المياه مع بدء موسم الأمطار فى يونيو القادم على أن يبدأ التخزين الرابع فى منتصف يوليو حتى نهاية أغسطس عند منسوب 620 مترا.