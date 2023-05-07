انت الان تتابع خبر تركيا: 33 ألف هزة ارتدادية عقب زلزال شباط الماضي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، الليلة الماضية، تسجيل 33 ألفا و77 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج في ولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد.



وأوضحت آفاد في بيان نقلته وكالة أنباء" الأناضول" التركية، أن تلك الهزات وقعت في الفترة من 6 شباط الماضي وحتى 6 أيار الحالي، مؤكدة أنها تراقب النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.



وفي السادس من شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.