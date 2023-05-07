انت الان تتابع خبر روسيا تُعطي صلاحيات كاملة لمقاتلي فاغنر في أوكرانيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في قرار مفاجئ, أعطت القوات الروسية, الأحد,مقاتلي شركة فاغنر صلاحية التحرك والتصرف داخل مدينة باخموت الأوكرانية, واعدة قيادتها بتزويدهم بالذخيرة والسلاح.

وصرّح رئيس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين أن موسكو وعدته بدعمه بالسلاح والذخيرة للبقاء في أرض المعركة, واستكمال حربه على أوكرانيا.

وأوضح أنه سيحصل على الذخائر والأسلحة الليلة. وأضاف "مُنحنا صلاحية التصرف والتحرك في باخموت بناء على ظروف المعركة".

وتقود شركة فاغنر جهود روسيا للاستيلاء على مدينة باخموت الأوكرانية والتي تعد واحدة من أخطر ساحات القتال بين الروس والأوكرانيين.

في ذات السياق، قال حاكم منطقة بلجورود الروسية إن قصفا أوكرانيا للمنطقة الليلة الماضية ألحق أضرارا بخط لأنابيب الغاز وخطوط الكهرباء إضافة إلى منزل في قرية سبوداريوشينو. وتقع هذه القرية على الحدود مع أوكرانيا.

وكتب الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تيليجرام أن "الأهم هو أنه ليس هناك ضحايا

ومنطقة بلجورود واحدة من عدة مناطق في جنوب روسيا حيث تعرضت أهداف مثل مخازن وقود وذخيرة لانفجارات منذ بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.

وقي وقت سابق أكد مسؤول روسي أنه تم إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق شبه جزيرة القرم الخاضعة لسلطة روسيا.

وعلى تلغرام كتب رئيس القرم المعين من طرف روسيا سيرغي أكسيونوف "الدفاعات الجوية أسقطت فوق جمهورية القرم صاروخا بالستيا أطلق من منظومة غروم-2 أوكرانية. لا أضرار ولا ضحايا".

في وقت لاحق، أكد أحد مستشاريه أوليغ كريوتشكوف أن صاروخين من منظومة غروم-2 تم إسقاطهما، وفقًا لمعلومات محدثة.