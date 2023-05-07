انت الان تتابع خبر قطر تقدّم شحنة مساعدات للسودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي طائرة تحمل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية التي تقدمها هيئات وجمعيات خيرية قطرية للسودان.

وبحسب مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري محمد صلاح، فإن الشحنة تتضمن نحو 22 طنا من المواد الطبية والاحتياجات الخاصة بالإسعافات الأولية، سيتم توزيعها على المتضررين من القتال في السودان.

وكانت أولى المساعدات القطرية انطلقت ليلة الجمعة باتجاه مطار بورتسودان، وذلك ضمن خطة المساعدات الإنسانية العاجلة لمتضرري النزاع المسلح القائم في السودان.

كما أجْلت القوات المسلحة القطرية 184 شخصا من المقيمين في الدوحة وممن تقطعت بهم سبل العودة إليها.