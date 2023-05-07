انت الان تتابع خبر أبو الغيط:سنخطر سوريا الليلة بقرار عودتها للجامعة العربية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه سيتم إخطار سوريا بعناصر قرار عودتها إلى الجامعة مساء اليوم، معتبرا أن عودة العلاقات مع سوريا مرتبطة بقرار سيادي لكل دولة.

وأضاف أبو الغيط، عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب، أن عودة سوريا للجامعة العربية "ليست نهاية المطاف".

وأصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة اليوم الأحد، القرار رقم 8914، أعلنوا فيه استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من يوم 7 مايو/أيار 2023.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة إيجاد حلول عربية للقضايا العربية، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد للتسوية في سوريا هو الحل السياسي دون إملاءات خارجية.