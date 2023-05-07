انت الان تتابع خبر تعليق المساعدات الغذائية لآلاف الأسر الفلسطينية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر برنامج الأغذية العالمي في فلسطين تعليق مساعداته الغذائية لآلاف العائلات بدءاً من شهر حزيران المقبل بسبب النقص في التمويل الذي يواجهه .

وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه يدرك صعوبة هذا القرار على الأسر التي تعتمد بصورة كبيرة على المساعدات الغذائية ويبذل البرنامج قصارى جهده مع المانحين والشركاء لتأمين التمويل لاستئناف المساعدات الغذائية الحيوية لكل الأسر في أقرب وقت ممكن.

وشارك فلسطينيون اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية، أمام مقر الأمم المتحدة في غزة رفضاً لقرار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقليص مساعداته للأسر الفقيرة في الأراضي الفلسطينية.

ودعا المشاركون الى الاستمرار في تلقي القسائم الشرائية، من خلال برنامج الأغذية العالمي، والعدول عن القرار الذي وصفوه بالجائر والظالم، في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة .