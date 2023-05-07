1.7 مليون شخص يحتشدون دعما لأردوغان .. صور

انت الان تتابع خبر1.7مليون شخص يحتشدون دعما لأردوغان .. صور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شارك قرابة 1.7 مليون شخص اليوم الأحد في مؤتمر جماهيري نظمه حزب "العدالة والتنمية الحاكم" في تركيا، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.



وتجمع مؤيدو أردوغان في ساحة مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، ضمن حفل افتتاح المرحلة الأولى من "حديقة الشعب" في مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، للاستماع إلى كلمة الرئيس التركي رجب طب أردوغان، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع عقدها في الـ 14 من مايو الجاري.



وقال أردوغان في خطاب ألقاه أمام حشد مؤيديه: "نعم، أحضروا لي الآن الرقم الرسمي للمشاركين في التجمع الانتخابي، الرقم الرسمي مليون و700 ألف".



وأكد أردوغان في كلمته، أنه في حال انتخابه لولاية ثانية فإنه سيعمل على رفع مستوى الانتاج الدفاعي، ومستوى التوظيف، والبحث علن مصادر الطاقةط.



ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية التركية في الـ 14 من مايو الجاري، حيث ينافس أردوغان على منصب الرئاسة مرشح واحد عن أحزاب المعارضة التركية، هو كمال كليشيدار أوغلو.



كما يخوض انتخابات الرئاسة التركية، كل من محرّم إينجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان عن تحالف "الأجداد".

