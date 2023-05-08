انت الان تتابع خبر قتيل وإصابات بإطلاق نار في ميامي الأمريكية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقي رجل حتفه وأصيبت امرأتان بإطلاق للنار الأحد في ملهى ليلى بميامي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضحت شرطة ميامي بيتش في بيان صادر عنها إن السلطات تلقت بلاغات عن إطلاق نار قبل الرابعة صباحا بقليل في ملهى "غالا" الليلي في منطقة ساوث بيتش بالمدينة.

وصرح ضباط الشرطة المستجيبون للبلاغات بأنهم وجدوا ثلاثة أشخاص مصابين بالرصاص.

وذكرت الشرطة أنه جرى نقل رجل وامرأتين إلى مركز ميامي لعلاج الإصابات، حيث توفي الرجل، يتوقع أن تتعافى المرأتان.

الشرطة في ميامي لم تعلن عن أي اعتقالات ولم تحدد هوية أي مشتبه به، أو الدافع وراء الحادث.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت ميامي بيتش مجموعة من حوادث إطلاق النار في عطلات الأسبوع.