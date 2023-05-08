انت الان تتابع خبر الأونروا تتلقى 16 مليون دولار لدعم فلسطينيين متضررين من زلزال سوريا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، نحو 31% من المناشدة التي أطلقتها للحصول على قرابة 16 مليون دولار لدعم لاجئي فلسطين المتضررين من الزلزال في سوريا.

وقالت الناطقة الرسمية للوكالة الأممية تمارا الرفاعي، إن الوكالة تلقت حتى الأحد 5 ملايين دولار فقط، من إجمالي قيمة المناشدة.

وأوضحت الرفاعي أن الزلزال خلق مطالب إضافية بسبب تأثيره على مخيمات في شمال سوريا، وحتى في لبنان من أثر الارتدادات التي أثرت في البلدين على بيوت في المخيمات وعلى منشآت تابعة للوكالة.

في آذار الماضي أطلقت الوكالة الأممية مناشدة في المؤتمر الدولي للمانحين في بروكسل لدعم متطلباتها المالية العاجلة للحصول على 16.2 مليون دولار من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي المبكر للاجئي فلسطين الذين تضرروا من هذه الكارثة الطبيعية.

وتعهد مانحون دوليون خلال مؤتمر في بروكسل بتقديم سبعة مليارات يورو لمساعدة سكان تركيا وسوريا المتضررين من زلزال السادس من شباط الذي أودى بحياة أكثر من 56 ألف شخص وخلف أضرارا مادية تقدر بأكثر من 100 مليار يورو.

ويُفترض أن يغطي نداء أونروا العاجل المحدث لعام 2023 من أجل سوريا ولبنان الاحتياجات الفورية للاجئي فلسطين في المنطقة المتضررة من زلزال 6 شباط ولغاية آب 2023.

وتضررت 13905 عائلات لاجئة من فلسطين (46534 شخصا) في سوريا جراء الزلزال، ولقي ما لا يقل عن 20 لاجئا من فلسطين مصرعه، وتأثر لاجئو فلسطين في الغالب في موقعين: مخيم النيرب واللاذقية.

ولحقت أضرار بـ 562 منزلا للاجئي فلسطين، تضرر 76 منها بشكل جسيم.

ويوجد في حلب واللاذقية وجبلة وحماة قرابة 47 ألف لاجئ من فلسطين، ونحو 10 آلاف لاجئ من فلسطين يعيشون في شمال غرب سوريا وقد تضرروا أيضا من الزلزال.

ووزعت الوكالة معونة نقدية على عائلات لاجئي فلسطين في المناطق المتضررة، وفتحت مدارس أونروا أبوابها للاجئين وتلقى الأطفال الدعم من خلال الدروس الاستدراكية والإسناد النفسي الاجتماعي.

وتشمل معظم الاحتياجات الأكثر إلحاحا للاجئين المتضررين من الزلزال، إصلاح المنازل المتضررة، وتقديم بدل الإيجار لأماكن الإقامة البديلة، والغذاء والمساعدات النقدية والمواد غير الغذائية ومواد النظافة للنازحين، والإسناد النفسي الاجتماعي.

ويحتاج اللاجئون على المدى المتوسط إلى الأموال ليتمكنوا من إصلاح منازلهم، بالإضافة إلى فرص العمل.

وتحتاج أونروا إلى 4.4 مليون دولار لإصلاح مساكن لاجئي فلسطين، و3.2 مليون دولار للمعونة النقدية الطارئة متعددة الأغراض، وكذلك 3 ملايين دولار للمواد غير الغذائية."المملكة"