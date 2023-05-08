انت الان تتابع خبر مصادر سورية تكشف سبب القصف على مناطق حدودية مع الأردن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر سورية ان القصف الذي شهدته مدينة درعا فجر الاثنين ، وسمع صوته بوضوح من محافظة إربد شمال الأردن استهدف مصنعا لصناعة المخدرات.

وقال "تجمع أحرار حوران" ان طائرات استهدفت فجر الاثنين محطة التنقية القريبة من بلدة خراب الشحم في ريف درعا الغربي.

وبحسب "تجمع أحرار حوران" فان القصف استهدف محطة التنقية التي تحتوي على مصنع لإنتاج المخدرات ويستخدم الموقع كموقع تخزين مؤقت ومنطلقاً لعمليات التهريب.

وتقع محطة التنقية على الحدود الأردنية – السورية ، وبين بلدة خراب الشحم وحي الضاحية في مدخل مدينة درعا الغربي.

في السياق قالت مصادر سورية ان طائرات استهدفت أيضا منزل شخص بريف السويداء الشرقي، معروف بعمله في تجارة المخدرات ، وسط انباء عن وقوع عدد من القتلى.