انت الان تتابع خبر بشار الأسد يتصل بمحمد بن زايد .. وهذا ما حدث والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وكالة سكاي نيوز عربية أن الرئيس السوري بشار الأسد اتصل هاتفيا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وبحسب الوكالة فقد بحث الجانبان خلال الاتصال الذي جرى الليلة الماضية، علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة.



وعبر الرئيس بشار الأسد عن تقدير سورية للدور الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.