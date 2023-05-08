انت الان تتابع خبر رئيس الاستخبارات الأوكرانية يتوعد الروس بالقتل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشارت تقارير صحفية روسية أن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف توعّد "بقتل الروس في جميع أنحاء العالم".

واشار بودانوف في تعليقه على الهجوم الإرهابي الذي قتلت فيه داريا دوغينا ابنة الكاتب والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين: "ما سأقوله في هذه المسألة هو أننا قتلنا وسنواصل قتل الروس في أي مكان في العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا".

وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على هذه التصريحات بأن "هذه ضربة مباشرة للبيت الأبيض... نظام كييف يعلن أن إدارة بايدن ترعى الإرهاب".