انت الان تتابع خبر لقاء أمريكي سعودي إمراتي لتعزيز الرؤية المشتركة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان و بحضور مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال.

وأشار البيت الأبيض في صادر عنه أن اللقاء تم في السعودية في 7 مايو وذلك لتعزيز الرؤية المشتركة لجعل منطقة الشرق الأوسط آمنة ومزدهرة ومترابطة مع الهند والعالم.

وكما جاء في البيان، عقد سوليفان اجتماعات ثنائية مع "ولي العهد الإمارتي الشيخ طحنون ودوفال لمناقشة الأمور الثنائية والإقليمية وهو يتطلع إلى مزيد من التشاور مع السيد دوفال على هامش القمة الرباعية في وقت لاحق من هذا الشهر في أستراليا".

واستعرض سوليفان مع ولي العهد السعودي التقدم الكبير في المحادثات لتعزيز الهدنة التي استمرت 15 شهرا في اليمن، ورحب بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.

وشكر سوليفان ولي العهد السعودي على الدعم الذي قدمته السعودية لمواطني الولايات المتحدة خلال عملية الإجلاء من السودان.

واتفقت الوفود الأربعة على إجراء مشاورات منتظمة ومتابعة الأمور التي تمت مناقشتها على مدار اليوم.