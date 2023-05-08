ضربة قوية لأحد أشهر القطاعات في مصر

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رياض - احمد صلاح - أعلن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" تراجع حجم مبيعات السيارات الجديدة في السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

وسجلت نسبة تراجع المبيعات بنحو 75%، حيث قدرت المبيعات بنحو 18،085 وحدة، بدلا من 70،624 وحدة.

وحسب أميك، قدرت مبيعات السيارات الملاكي بنحو 12،330 وحدة، بدلا من 55،532 وحدة، أي تراجعت بنحو 78%.

وكذلك انخفضت مبيعات شريحة الأتوبيسات 52،8%، وبلغت المبيعات 2،213 وحدة، بدلًا من 4،691 وحدة.

وفي الوقت ذاته، هبطت مبيعات شريحة الشاحنات بنسبة 66%، لتبيع 3،542 وحدة، بدلًا من 10،401 وحدة.

وعلى صعيد متصل، وصل إجمالي مبيعات السيارات الزيرو في السوق المصري خلال شهر مارس 2023 إلى 6،630 سيارة، من بينهم 4،638 وحدة من شريحة الملاكي "سيارات الركوب"، و637 وحدة من الأتوبيسات، و1،355 وحدة للشاحنات.