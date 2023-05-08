انت الان تتابع خبر الوظائف في أمريكا تُربك التكهنات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم الظروف المشددة في أميركا, إلا أن تقرير الوظائف الصادر من خلالها كان أفضل بكثير من توقعات الأسواق, ،وذلك لأنه أظهر تسارعا كبيراً فى وتيرة الوظائف الجديدة خلال شهر نيسان المنصرم, تزامنا وانخفاض معدل البطالة وارتفاع الأجر بالساعة..



لكن التقرير أربك ممت راهنوا على مستقبل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،حيث أنه من المتوقع-وبحسب المعطيات-زيادة لقوة احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية, لتبقى مرتفعة لأطول فترة.



وأظهر التقرير ،إضافة الاقتصاد الأمريكي 253 ألف وظيفة جديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال نيسان/أبريل الماضي ،متجاوزاً توقعات السوق إضافة 181 ألف وظيفة ،وعدلت وظائف آذار/مارس بالنقص من 236 ألف إلى 165 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة إلى 3.4% "القراءة الأدنى منذ عام 1969" من 3.5% فى آذار/مارس ،على عكس توقعات الخبراء ارتفاع إلى معدل 3.6% ،وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.5% فى نيسان/أبريل من ارتفاع بنسبة 0.3% فى آذار/مارس ،أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.3%.



وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي " جيروم باول" عقب اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي ،إن ظروف سوق العمل لا تزال ضيقة للغاية.



وأوضح باول ،أن تلك الظروف من النقاط الرئيسية التي ستخضع لتقييم دقيق يجريه مع زملائه لتقرير ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.



ومنذ منتصف آذار/مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال عشر اجتماعات متتالية للسياسة النقدية، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 5.0% : 5.25% كأعلى مستوي منذ آب/أغسطس 2007 ،أي قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.



وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، لمح الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف التشديد النقدي مؤقتاً وانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الحالية، وأكد أن القرارات خلال الاجتماعات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية.



وعقب صدور تقرير الوظائف ، أصبح تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير فى 14 حزيران/يونيو مستقراً عند 92% ،وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الخفض بمقدار 25 نقطة أساس من 7% إلى صفر% ،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الرفع بمقدار 25 نقطة أساس من صفر% إلى 8%.



وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة كيه بي أم جي" ديان سونك " بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ترك الباب مفتوحاً لزيادة أسعار الفائدة لسبب ما، وأن تقرير الوظائف لا يوحي بوجود توقف مؤقت في عملية رفع الفائدة.



وقال رئيس قسم الاقتصاد في رينيسانس ماكرو ريسيرش " نيل دوتا " تقرير الوظائف يقلص احتمالات إجراء تخفيضات لأسعار الفائدة، ويزيد من احتمالات إبقائها مرتفعة لفترة أطول.