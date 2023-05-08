انت الان تتابع خبر حماس تدين استدعاء المخابرات الإسرائيلية الشيخ عكرمة صبري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدانت حركة "حماس" بشدة إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على استدعاء خطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ عكرمة صبري والتحقيق معه لساعات طويلة وفي ظروف صعبة خضع لها الشيخ، ومن ثمّ تقييد حريته وتواصله مع وسائل الإعلام بهدف حجب ممارسات الاحتلال وانتهاكاته في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحذّرت حركة حماس في تصريح صحفي الإثنين من حملة التحريض والاستهداف التي يتعرض لها الشيخ عكرمة من قبل الجماعات الصهيونية المتطرفة في ظل حكومة الاحتلال الفاشية.

وقالت إن استدعاء فضيلة الشيخ عكرمة يأتي في إطار محاولات الاحتلال الحثيثة لتغييب القادة والشخصيات الوطنية والدينية المؤثرة عن ساحة القدس والأقصى، بهدف الاستفراد بهما.

وأعربت الحركة عن وقوفها وتضامنها الكامل مع فضيلة الشيخ عكرمة،مؤكدةً أن الاحتلال سيفشل في سياساته القمعية، وسيجد من الشيخ عكرمة صبري والشعب الفلسطيني صموداً ستتكسر على صخرته كافة المخططات والمؤامرات الصهيونية التهويدية الخبيثة.

وكانت استدعت المخابرات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق معه.



وكان المحامي حمزة قطينة قال إن المخابرات الإسرائيلية استدعت الشيخ عكرمة صبري للتحقيق في سجن المسكوبية اليوم الاثنين.



ونشر الحساب الرسمي للمسجد الأقصى على "تويتر"، اليوم الاثنين، صورا من بدء جلسة التحقيق مع صبري، في مركز تحقيق المسكوبية، ولفت إلى أنه دخل المركز "مبتسما مرفوع الهامة".



من ناحيته، قال المحامي حمزة قطينة، في تصريحات متلفزة، إن استدعاء خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، يأتي "ضمن سلسلة من الملاحقة التعسفية منذ سنوات والتي اشتدت منذ استلام الأحزاب اليمينية المتطرفة سدة الحكم".



وكانت السلطات الإسرائيلية أن منعت في شهر مايو/ أيار الماضي، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من السفر لمدة 4 أشهر، كما سبق اقتحمت منزله في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، واعتقلته في مارس/ آذار من نفس العام.