انت الان تتابع خبر الصين ترسل مركبة بدون روّاد إلى الفضاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد مضي عام كامل على وجودها في الفضاء, عادت مركبة فضائية تجريبية صينية إلى الأض, لاختبار تقنيات قابلة للاستعمال في الفضاء.

وقالت وسائل الإعلام إن المركبة الفضائية غير المأهولة عادت كما هو مقرر لها إلى مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين أمس الاثنين.

ولم ترد أي تفاصيل عن ماهية المركبة الفضائية والتقنيات المختبرة ومدى الارتفاع الذي حلقت عليه منذ إطلاقها في أوائل أغسطس/آب 2022. ولم تُنشر أي صور للمركبة للجمهور.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن الاختبارات التي أجرتها المركبة تمثل انفراجة "مهمة" في أبحاث الصين في تكنولوجيا المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام والتي ستوفر طريقة ملائمة وغير مكلفة للمهام الفضائية في المستقبل.

وفي عام 2021 انطلقت مركبة فضائية مماثلة إلى حافة الفضاء وعادت إلى الأرض في اليوم نفسه في مهمة كانت أيضا سرية إلى حد كبير، حسب ما تقول ريترز. وهبطت المركبة على الأرض "أفقيا" وفقا لما ذكرته شركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية، المتعاقد الرئيسي لبرنامج الفضاء الصيني.

وتكهن معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بأن بكين تعمل على تطوير مركبة فضائية مثل المركبة "إكس-37 بي" التابعة لسلاح الجو الأميركي وهي طائرة فضائية غير مأهولة يمكن أن تظل في المدار لسنوات.