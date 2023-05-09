انت الان تتابع خبر الإحتلال يغلق معبري بيت حانون وأبو سالم في غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أغلقت قوات الإحتلال حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة الخاص بتنقل الأفراد, فيما أغلقت حاجز كرم أبو سالم الخاص بتنقل البضائع.

وأعلن جيش لالإحتلال أن إغلاق حاجز أبو سالم سيكون حتى إشعار آخر, بينما سيتم فتحه من الجانب الفلسطيني فقط الساعة العاشرة.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في دولة الإحتلال إن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلقا اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، وسيفتح فقط من الجانب الفلسطيني الساعة العاشرة صباحا لخروج باقي الشاحنات التي لم تستكمل إجراءاتها أمس الاثنين .

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة عشرات فجر اليوم في غارات للاحتلال الإسرائيلي على القطاع استهدفت قيادات عسكرية من حركة الجهاد الإسلامي.

وتوعدت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتين، اليوم الثلاثاء، بالرد على هجمات الاحتلال على قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم 3 قيادات في الجهاد.

وصرح رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في بيان بأن “اغتيال قادة المقاومة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة”.

واعتبر هنية أن “العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، والمقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر، والعدوان يستهدف كل شعبنا، والمقاومة موحدة في مواجهته”.

من جهته، قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد محمد الهندي إن إسرائيل “ستدفع ثمن جريمتها الغادرة التي ارتكبها بحق قادة سرايا القدس” في غزة.

وأضاف الهندي أن “المقاومة مستمرة ومتصاعدة وهي التي ستحدد نهاية هذا الصراع، موضحاً إن الشهادة لنا كرامة واغتيال القادة يضئ لنا درب الجهاد”.