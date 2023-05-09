انت الان تتابع خبر أحداث غزة تُجبر كوهين لإلغاء زيارته للهند والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد مصادر متطابقة بأن وزير خارجية الإحتلال إيلي كوهين قد قطع زيارته للهند ,الثلاثاء، كانت مقرّرة, وذلك بسبب الأحداث في غزة.

وكانت زيارته الرسمية ستسمر لثلاثة, بحسب كوهين, والذي قال عبر تويتر:

"في ضوء الأحداث في إسرائيل، قررت قطع الزيارة الدبلوماسية إلى الهند والعودة إلى إسرائيل بعد لقائي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي سيعقد اليوم".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أنه تلقى تحديثًا أمنيًا فور وصوله إلى نيودلهي، الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يسافر كوهين إلى مدينة أغرا، مساء الثلاثاء، والعاصمة المالية مومباي، الأربعاء، وفقًا لبرنامج الرحلة الذي نشرته وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

وتأتي عودة كوهين إلى إسرائيل بعد أن كان ثلاثة من قادة الجهاد الإسلامي والعديد من أفراد أسرهم، من بين ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين، قتلوا عندما قصفت مقاتلات وطائرات هليكوبتر إسرائيلية أهدافًا متعددة في غزة، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينهم ست نساء وأربعة أطفال، قتلوا جراء القصف الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية قبل الفجر على غزة، قائلا إنها كانت "ردا على العدوان المتواصل من جانب منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".