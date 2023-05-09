انت الان تتابع خبر مفتي عُمان يُشيد بالمقاومة الفلسطينية ويُنذر الاحتلال بالزوال ..اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بالمقاومة الفلسطينية، مشيرا الى أن واجبهم ان يمضوا قُدُما فإن الله سبحانه معهم.



وفي منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال الخليلي إن “آيات الله لا زالت تتوالى مُنذرة الكيان المحتل بزواله عما قريب، مبشرة المقاومة الباسلة بأن الله على كل شيء قدير، وأن شأنه بين الكاف والنون”.



ودعا في بيانه “المحتلين” في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، إلى “أن يتعجلوا إنهاء الاحتلال، وإلا فإن العاقبة لا يعلمها إلا الله”.



وأضاف: “على الموالين لهم أن يفكروا في مآلهم، وعلى المجاهدين أن يمضوا قدماً، فإن الله معهم”.