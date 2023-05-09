انت الان تتابع خبر محمود عباس يضبط مبالغ مالية ضخمة معدّة للتهريب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كرّمت إدارة مطار سواهج بدولة مصر العربية العامل محمود أحمد عبّاس بمطارها, والذي عثر على مبالغ مالية ضخمة كانت معدّة للتهريب خارج البلاد.

ووجّه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، للمطارات التعليمات بتكريم، محمود أحمد عباس، عامل بمطار سوهاج الدولي عثر على مبالغ مالية ضخمة معدة للتهريب خارج البلاد.

من جانبه قام الملاح حاتم أحمد طلحة مدير مطار سوهاج الدولي بتكريمه ومنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية، وذلك لعثوره على مبالغ مالية ضخمة من عملات مختلفة دولار، يورو، ريال سعودي، ودينار كويتي، تعادل قيمتهم 3 ملايين جنيه مصرى كانت بأكياس داخل إحدى دورات المياه بمطار سوهاج ومعدة لإخراجها من البلاد بطريقة غير شرعية.