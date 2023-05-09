انت الان تتابع خبر صور جديدة لآثار قصف مصنع المخدرات الذي قُتل فيه مرعي الرمثان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت صور جديدة، نشرتها وسائل إعلام سورية، آثار القصف على مصنع المخدرات الذي استهدفته الغارة الجوية التي نفذها سلاح الجو الأردني وقُتل خلالها تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري مرعي الرمثان.

وفي وقت سابق من فجر الاثنين، قُتل تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري ويدعى مرعي الرمثان، في غارة جوية بريف السويداء الشرقي قرب الحدود السورية – الأردنية.

ويعد الرمثان أبرز تجار المخدرات في المنطقة الجنوبية والمسؤولر الاول عن تهريبها إلى الأردن ودول الخليج. وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان.