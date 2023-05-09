انت الان تتابع خبر كليجدار: سيتم ترحيل السوريين من تركيا خلال عامين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن كمال كليجدار اوغلو, زعيم المعار2ضة التركية, بأنه سيتم ترحيل السوريين المقيمين في تركيا خلال عامين فقط, إذا ما فاز بانتخابات الرئاسة التركية.



جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تجمع جماهيري انتخابي في ولاية أضنة جنوبي تركيا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد في 14 مايو/أيار الجاري.



وأشار كليجدار أوغلو إلى أن المهاجرين الأفغان والسوريين وغيرهم يواصلون الدخول إلى تركيا عبر الشريط الحدودي. وقال: "أنا ملتزم بوعدي؛ سوف أودع جميع أشقائنا السوريين إلى بلادهم في غضون عامين كحد أقصى".



ولفت إلى أنه سينفذ هذا الوعد "دون أن يمارس أي عنصرية ومن خلال تلبية جميع احتياجات السوريين وضمان سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومساهمة المقاولين الأتراك".



وأضاف: "إذا أرادوا، يمكنهم القدوم إلى تركيا كسائحين ويمكنهم إقامة حفلات زفافهم هنا، فلا مشكلة لدينا في ذلك، وسوف أغيّر السياسة 180 درجة"، وفق تعبيره.



وأمس الأحد، ذكر كليجدار أوغلو خلال تجمع جماهيري بولاية أنطاليا أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود 3 ملايين و600 ألف سوري على الأراضي التركية. وقال أيضا إنه يتعهد برحيلهم خلال عامين.



وركزت معظم أحزاب المعارضة التركية في برامجها الانتخابية على قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في حين أن الحكومة التركية كانت أعلنت أنها تدعم عودة "طوعية" لهؤلاء اللاجئين.



وتشهد تركيا يوم 14 مايو/أيار الجاري انتخابات برلمانية ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحًا عن تحالف الجمهور، وكمال كليجدار أوغلو مرشحًا عن تحالف الأمة.



ويخوض الانتخابات الرئاسية أيضا محرم إنجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحًا عن تحالف الأجداد.



ويبلغ عدد الناخبين الأتراك الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق الهيئة العليا للانتخابات.