انت الان تتابع خبر الاعتداء على مراسلة الجزيرة في تركيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت مراسلة قناة الجزيرة, رقية تشيليك, في تركيا لاعتداء من قبل أحد مؤيدي حزب “الجيد” المُعارض، خلال مهامهما الصحافية.



وكانت رقية تُجري لقاءات مع مواطنين أتراك لمعرفة مواقفهم بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار الجاري.



وخلال محاولة مراسلة الجزيرة مباشر الاقتراب من خيمة لحزب “الجيد” المُعارض، الذي تتزعمه ميرال أكشنار، بدأ أحد الأشخاص هناك في الحديث معها بنبرة حادة، طالبًا منها عدم التحدث باللغة العربية والعودة إلى بلدها.