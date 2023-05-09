انت الان تتابع خبر نتنياهو لا يعلم بعملية غزة! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت مصادر أمنية متطابقة ونقلا عن مصدر رفيع برئاسة الوزراء الإسرائيلية أن عملية غزة تمت بمعزل عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.



وأضاف المصدر أن وزراء الحكومة الإسرائيلية لم يكونوا على علم مسبق أيضا بالعملية.



وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن تقديرات الأمن تشير إلى أن فصائل المقاومة في غزة تستعد لتوجيه هجمات كبيرة باتجاه الجنوب والوسط.



من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله "يجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو بما في ذلك حملة مطولة".



وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس (الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي) إن "مجازر جيش الإرهاب الصهيوني ستزيد شعبنا الباسل تمسكا بالمقاومة".



وأكد في خطاب اليوم أن المقاومة ستكون عند التزامها وواجبها تجاه الشهداء، وستواجه العدوان بكل إقدام.



وقال إن "العدو ارتكب جريمة جديدة بحق شعبنا وقادتنا ومجاهدينا"، داعيا "جماهير شعبنا إلى الالتفاف حول المقاومة".



وأضاف أن "هذه الجريمة لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الطريق"، مؤكدا أن نهايتها ستكون "هزيمة العدو وأركانه"