روسيا تبعث رسالة سياسية إلى الإحتلال

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رياض - احمد صلاح - اتخذت روسيا موقفا صريحا اليوم اتجاه الاحتلال, وذلك بعد مقتل أحد المواطنين الروس في العدوان على غزة, الثلاثاء.

وأعرب السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، عن أسفه لمقتل مواطن روسي نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال السفير: "هذا لا يمكن إلا أن يثير إلا الأسف. ونعرب عن تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا. ومن جانبنا، ندعو إلى وضع حد لجميع أعمال العنف أحادية الجانب، بما في ذلك خلق وقائع لا رجوع فيها على الأرض، والاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب أي طرف، مما يؤدي إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين والإسرائيليين الأبرياء.

وشدد السفير على أن العودة إلى المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية المباشرة، حول جميع قضايا الوضع النهائي، هي وحدها القادرة على كسر الحلقة المفرغة للعنف والتطرف واستعادة الثقة المتبادلة.

وفي وقت سابق، أكدت البعثة الدبلوماسية الروسية في فلسطين مقتل مواطن روسي وزوجته وابنه جراء غارات جوية إسرائيلية ليلية على قطاع غزة.