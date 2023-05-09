انت الان تتابع خبر بوتين: الغرب دبّروا الحرب ضد روسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ,الثلاثاء, اتهاما مباشرا للغرب بتدمير روسيا من خلال زجّها بالحرب -مُدبّرة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوتين خلال العرض العسكري في موسكو بمناسبة النصر على النازية عام 1945، قال فيها: الدول الغربية دبّرت حربا ضد روسيا بهدف تفكيكها وتدميرها.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الرئيس الروسي قوله إن "الحضارة الإنسانية تواجه الآن منعطفا خطيرا"، وأن "مستقبل الدولة الروسية يعتمد على المشاركين بالعملية العسكرية الخاصة".



وتابع "نريد أن نرى مستقبلا ينعم بالسلام والحرية والاستقرار".



وقال مخاطبا الجنود والنخبة السياسية المجتمعين لإحياء هذه المناسبة، "ما من شيء أكثر أهمية الآن من مهمتكم العسكرية، وأن أمن الوطن يقع على كاهلكم ومستقبل دولتنا وشعبنا منوط بكم".