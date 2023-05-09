انت الان تتابع خبر الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدة في عدة مواقع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بسبب التوتر على جبهة قطاع غزة, أعلن جيش الإحتلال عن نشره منظومة القبة الحديدية, تحسبا لأي تصعيد عسكري على مواقعه.

وأتى ذلك في اعقاب العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، حيث استشهد 13 فلسطينيا وأصيب 20 آخرون جراء غارات طيران الاحتلال على منازل للمدنيين ومواقع للمقاومة في مناطق مختلفة بقطاع غزة

ومع تصاعد التوتر الأمني، شرع المئات من الإسرائيليين في مستوطنات " غلاف غزة"، الثلاثاء، بإخلاء منازلهم إلى مناطق توصف أنها "آمنة" وسط وشمال البلاد

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه يتوقع أن يغادر، الأربعاء، 4500 شخص من مدينة سديروت

ووفقا لموقع الصحيفة، فإن السكان في "غلاف غزة"، يخشون من إطلاق قذائف صاروخي مكثفة في ظل حالة الترقب اتجاه رد فعل فصائل المقاومة على العدوان الذي نفذ الاحتلال ضد القطاع

ويأتي ذلك، فيما أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، قرارا بتفعيل خطة الإخلاء الطوعي من مستوطنات "غلاف غزة"، وذلك خشية من تدهور الأوضاع الأمنية بشكل كبير بعد اغتيال ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن خطة الإخلاء تشمل في المرحلة الأولى نقل 5 آلاف شخص من سديروت في النقب الغربي، والذين أعربوا عن رغبتهم بقضاء عدة أيام خارج "غلاف غزة"، حيث سيتم تأمين فنادق لاستيعابهم، على أن تبدأ عملية خروجهم صباح الأربعاء

وضمن التحضيرات والاستعداد لأي طارئ، تم إجلاء غالبية الجنود من قاعدة "زيكيم" العسكرية شمالي قطاع غزة،.....