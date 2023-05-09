1.2 مليار دولار مساعدات أمريكية لأوكرانيا

انت الان تتابع خبر1.2مليار دولار مساعدات أمريكية لأوكرانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء, بالنصر في الحرب على أوكرانيا التي اتهم الدول الغربية بتدبيرها لتدمير روسيا، مقارناً الوضع الحالي بالحرب العالمية الثانية



لكن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الذي تشارك مجموعته منذ شهور في معركة باخموت، ندد على تلغرام بعجز السلطات الروسية، واتهم قادة الجيش الروسي بالسعي إلى تضليل بوتين



توازياً مع ذلك، وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى كييف الثلاثاء للمشاركة في إحياء "يوم أوروبا"، فيما قامت أوكرانيا بخطوة رمزية تخلّت فيها عن الاحتفال بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من أيار/مايو وفقاً للتقاليد السوفياتية والروسية



وقالت فون دير لايين لصحافيين على متن القطار الذي استقلته إلى كييف "أرحّب كثيرا بقرار الرئيس زيلينسكي جعل التاسع من أيار/مايو يوم أوروبا. أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية"



أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا: 15:39 الولايات المتحدة تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار 14:53 بكين تحذر بروكسل من فرض عقوبات على شركاتها على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية حذّر وزير الخارجية الصيني الثلاثاء من أن الصين "سترد" على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية بسبب تعاملها مع روسيا



وقال تشين غانغ من برلين خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إن "الصين والشركات الروسية تربطهما علاقة طبيعية، علاقة تعاون. يجب ألا يتأثر هذا النوع من التعاون الطبيعي" بعقوبات أوروبية محتملة



14:50 شاهد: الحرب الأوكرانية الموضوع المهيمن في جوائز بوليتزر للصحافة الأمريكية 13:37 زيلينسكي: "حان الوقت" لاتخاذ قرار ببدء محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي



حضّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد 15 شهرا من بدء الغزو الروسي



وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع فون دير لايين "حان الوقت لإزالة هذا الغموض السياسي المصطنع في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. حان الوقت لاتخاذ قرار إيجابي بشأن بدء مفاوضات الانضمام"



13:37 زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي الى تسريع تسليم ذخائر المدفعية



دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى تسريع تسليم بلاده ذخائر المدفعية، وذلك عند استقباله الثلاثاء رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت تستعدّ أوكرانيا لشنّ هجوم مضاد لاستعادة مناطق احتلتها روسيا



وشكر زيلينسكي أورسولا فون در لايين على القرار الأوروبي تسليم "مليون قذيفة" مدفعية لكييف. وقال "ناقشنا المسألة الرئيسية وهي تسريع إمداد وتسليم هذه الذخائر. نحن بحاجة إليها في ساحة المعركة"

