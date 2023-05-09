15 شهيدا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة

انت الان تتابع خبر15 شهيدا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 شهيدا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن من بين الشهداء 4 أطفال و4 نساء، مشيرا إلى إصابة 22 فلسطينيا بجروح مختلفة بينهم 3 أطفال و7 سيدات.

وأكد أن جيش الاحتلال يركز في عدوانه على الأحياء السكنية المكتظة، واستهداف البيوت الآمنة ما رفع عدد الشهداء والجرحى.

وقال القدرة إن الحصار المستمر على غزة منذ 17 عاما، ومنع ادخال لاحتلال الأجهزة الطبية التشخيصية منذ أكثر من عام ونصف العام، يزيد من صعوبة عمل الطواقم الطبية.

وطالب المجتمع الدولي بدعم احتياجات الطوارئ، وإدخال الأجهزة المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.