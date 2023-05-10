انت الان تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يطلق النار على امرأة يهودية معتقدا أنها فلسطينية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ذكرت القناة 12 العبرية أن الجيش الإسرائيلي يحقق في حادث إطلاق النار على مستوطنة إسرائيلية مختلة عقليا قرب مستوطنة يتير جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة أنه اتضح أن امرأة إسرائيلية مصابة بمرض عقلي أردات الانتحار تعرضت لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش حيد فلسطينية عند حاجز لصيفر جنوب الخليل، بزعم محاولتها تنفيذ عملية إطلاق نار، ليتضح بعد ذلك أنها امرأة يهودية أرادت وضع حد لحياتها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان "إن بلاغا ورد عن محاولة تنفيذ عملية، وتم تحييد المخربة"، وأشار إلى أنه لا إصابات بين عناصره.

وزعمت وزارة الأمن الإسرائيلية أن الفلسطينية وصلت منذ فترة وجيزة إلى منطقة العبور (عند الحاجز العسكري) وسحبت سلاحا نحو عناصر الأمن وهي تردد الله أكبر.

وأضافت أن الجنود في المكان ردوا بسرعة وقاموا بتحييدها قبل أن تتمكن من إطلاق النار، على حد زعم الوزارة.

وبعد ذلك أوضحت تقارير إسرائيلية أن المصابة امرأة يهودية مصابة بمرض عقلي، وقد أرادت الانتحار.