انت الان تتابع خبر. إطلاق نار على كنيس يهودي في جزيرة جربة التونسية .. صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بإطلاق نار على كنيس يهودي في جزيرة جربة التونسية خلال وجود المئات من ابناء الديانة اليهودية لإقامة طقوسهم ضمن ما يسمونه "حج الغريبة" في الجزيرة.

وأكد "راديو شالوم" الإسرائيلي أنه "لا إصابات في صفوف حجاج الغريبة، وتم سماع دوي إطلاق للنار على مستوى موقف السيارات" المحاذي.

وأوردت إذاعة "موزاييك" التونسية أنّ عملية تبادل إطلاق نار جارية بميناء جربة، بعد العثور على عون أمن بمركز الميناء مقتولا، وسلاحه مفقودا.



وبدأ يوم الاثنين في جزيرة جربة التونسية الطقوس الرسمية لموسم الحج اليهودي إلى كنيس الغريبة، أقدم المعابد اليهودية في شمال أفريقيا، وسط إقبال كبير من تونس وخارجها ومشاركة رسمية.



وأشارت الإذاعة التونسية إلى أن قوّات الأمن تمكنت مساء الثلاثاء من القضاء على مرتكب جريمة قتل عون الأمن في مركز أغير البحري بجربة.

وفي المقابل، قالت مصادر صحفية إنه وخلافا لما يتم تداوله في الإعلام العبري، ليس هناك أي عملية إرهابية في جربة.

وأكدت أن الحادثة تتعلق بعون أمن طعن زميله فتمت تصفيته بإطلاق النار عليه.

وأوضحت أن إطلاق النار كان في ميناء جربة بالقرب من الكنيس اليهودي وليس في محيطه.

ويعد كنيس الغريبة الواقع في جزيرة جربة التي تبعد 500 كم جنوب شرقي العاصمة التونسية، والذي يعود تاريخه إلى ما يزيد عن 2500 عام، أقدم كنيس في إفريقيا وأحد أقدم المعابد اليهودية في العالم.