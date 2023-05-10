انت الان تتابع خبر روسيا تحتضن أول لقاء تركي سوري منذ 2011 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت تركيا، أن وزير خارجيتها مولود تشاويش أوغلو، سوف يعقد اليوم الأربعاء، في موسكو، أول اجتماع رسمي مع نظيره السوري فيصل المقداد، منذ عام 2011.

وأفادت الخارجية التركية في بيان، بأن الاجتماع الرباعي الذي سوف يشارك فيه وزيرا خارجية روسيا وإيران، سوف يتيح «تبادل وجهات النظر حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا».

وأعلنت أنقرة أن مسألة إعادة اللاجئين والمهاجرين سوف تُناقش في المحادثات. وأضافت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن الطرفين «سيتبادلان وجهات النظر حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، ويناقشان قضايا إنسانية.. والعودة الطوعية والآمنة والكريمة لطالبي اللجوء».

ويعد إعلان الخارجية التركية، بحسب محللين، بمثابة دفع دبلوماسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبيل بضعة أيام من انتخابات عامة، مقرر بدايتها الأحد المقبل، تمثل أصعب تحد له منذ توليه السلطة قبل 21 عاماً."أ.ف.ب"